В Воронежской области будут судить рецидивиста за дерзкое ограбление старушки на автовокзале

СЕГОДНЯ 10:32 2019-10-19T10:43:25+03:00

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Прокуратура Воронежской области направила в суд уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в дерзком ограблении пенсионерки на автовокзале в Бутурлиновке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства накануне, 18 октября.

Инцидент произошел в августе 2019 года. Мужчина, которого до этого уже четыре раза судили в том числе за совершение двух тяжких преступлений, на следующий день после освобождения из мест лишения свободы напал на пожилую женщину. Местный житель был пьян и днем на автовокзале среди большого скопления людей вырвал из рук пенсионерки кошелек, а затем попытался сбежать. Но очевидцы задержали грабителя.

- Преступление вызвало большой общественный резонанс, злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в прокуратуре.

Мужчине теперь грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU