В Воронеже суд запретил «Магниту» разгружать товар у многоэтажки

СЕГОДНЯ 08:42 2019-10-19T08:42:20+03:00

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В Воронеже Ленинский райсуд приостановил работы по разгрузке товара в магазине «Магнит», который находится в многоэтажном доме №126 на улице Чапаева. Такое решение приняли после проверки Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства в пятницу, 18 октября.

В Роспотребнадзор обратились жители девятиэтажки. Горожане пожаловались на шум. Во время проверки выяснилось, что у магазина есть специальное загрузочное помещение, входные ворота которого расположены со стороны двора жилого дома, куда выходят окна квартир. Но грузчики обходили его и загружали товар сразу в торговую точку, что является нарушением.

На юридическое лицо составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности погрузочно-разгрузочных мероприятий организации. Материалы направили в суд. Суд признал, что магазин совершил правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 КоАП РФ и приостановил деятельность погрузочно-разгрузочных мероприятий организации со стороны двора жилого дома на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU