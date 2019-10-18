2019-10-18T17:26:52+03:00
Звезды

В Воронеже покажут фильмы 20-го фестиваля «Новое британское кино»

Киноманам представят пять картин
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С 6 по 9 ноября Воронеж примет у себя 20-й фестиваль «Новое британское кино», который в этом году входит в программу Года музыки Великобритании и России.

Кинофорум покажет воронежцам в кинотеатре «Спартак» пять картин с разными характерами.

Во-первых, долгожданное кинопродолжение знаменитого сериала «Аббатство Даунтон» – степенное и солидное кино большого стиля, достойный пример здорового консерватизма.

Тему музыкальная ретро-комедия о благом воздействии песен Брюса Спрингстина покажет «Ослеплённые светом».

«Плывём, мужики!» – отличная картина о мужских проблемах, справиться с которыми помогает открытие себя в неожиданной ипостаси.

«Голкипер» – эмоциональное историческое кино, где есть место и любовной, и спортивной страсти.

И «Завершение» - камерная драма об отношениях отца и сына в мире, где сознание человека можно загрузить в «облако».

ИСТОЧНИК KP.RU

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