2019-10-18T17:15:57+03:00
Звезды

В Воронеже в один день и в одном месте открывается две бесплатных выставки

Горожанам покажут работы отца Стефана Домусчи и иллюстрации к книгам Маршака
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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25 октября «Галерея в «Галерее» откроет в атриуме сразу две новые экспозиции.

На третьем этаже в 16.00 представят выставку протоиерея Стефана Домусчи «Свет мира – и мир света». Его картины любого жанра – портрет, натюрморт, пейзаж, икона – наполнены удивительным светом. Они вызывают чувства, подобные тем, что испытываешь в намоленном храме. Основой выставки стали картины, запечатлевшие удивительную природу Хопёрского заповедника

- Через свои картины я стремлюсь показать красоту Божьего мира. Хочу, чтобы людям, которые на них смотрят, было радостно, чтобы в их жизни было больше положительных эмоций, - говорит отец Стефан.

На втором этаже атриума в 17.00 откроется выставка иллюстраций к произведениям Самуила Маршака «Мир Маршака» из коллекции Воронежской областной детской библиотеки. Это 30 репродукций известного русского иллюстратора Евгения Монина, которые были получены в дар от его дочери Ольги Мониной и Российской государственной детской библиотеки в рамках проведения в Воронеже Всероссийского фестиваля детской книги и к 130-летию со дня рождения поэта и переводчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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