Под Воронежем полыхал огромный костер из конопли

СЕГОДНЯ 16:29 2019-10-18T16:29:32+03:00

Во время профилактической операции скосили и сожгли шесть тысяч кустов

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Полицейские Калачеевского района и местные власти провели операцию по поиску и уничтожению дикорастущей конопли, которую некоторые равнодушные к законам граждане используют для изготовления наркотиков. Обнаружили целое поле, заросшее каннабисом. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

- Обнаружен и уничтожен очаг произрастания дикорастущей конопли общей площадью тысяча квадратных метров, - информируют в полиции. - Кусты сначала скашивали, а потом сжигали.

Всего стражи порядка насчитали около шести тысяч кустов конопли.

ИСТОЧНИК KP.RU