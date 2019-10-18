2019-10-18T16:01:28+03:00
Общество

В Воронеже нашли пропавших школьниц

Девочки живы
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже прекратили поиски пропавших школьниц. Девочки живы. Где они пропадали все это время, пока остается загадкой. В обстоятельствах их исчезновения теперь разбираются следователи. Об этом заявили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» в пятницу, 18 октября.

Незадолго до того момента, когда школьниц нашли, одна из них вышла на связь в соцсети и сказала, что с ними все в порядке.

Напомним, две девочки 12 и 13 лет вместе отправились на прогулку и, по предварительным данным, пропали в районе проспекта Труда 17 октября. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просили воронежцев помочь в поиске школьниц. Ранее они не пропадали. Затем горожане сообщили, что видели учениц. Те якобы интересовались, как найти один из домов на проспекте Труда. Другие же отмечали, что заметили похожих девочек в одном из гипермаркетов города.

Следователи проводят проверку по факту исчезновения детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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