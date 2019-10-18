2019-10-18T15:47:59+03:00
Происшествия

В Воронеже пропал 13-летний мальчик со шрамом на руке

Кирилл Горбунов исчез 14 октября
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.
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В Воронеже начали поиски 13-летнего Кирилла Горбунова. Мальчик ушел от дома №33 по улице Минской в понедельник, 14 октября. С этого момента о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.

На вид мальчику 11-13 лет. Рост 150-155 см. У ребенка худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы, а на большом пальце левой руки шрам.

В день исчезновения Кирилл был в синих матерчатых штанах, темно-синей кофте, жилете бордового цвета с замком и в серых кроссовках с тремя белыми полосками.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Кирилла Горбунова, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 960 131 97 08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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