На открытии РИФ-Воронеж 2019 показали фильм о десятилетней истории фестиваля

СЕГОДНЯ 15:04 2019-10-18T15:15:28+03:00

Гостей ждет двухдневная деловая программа об интернет-маркетинге для бизнеса, IT-разработке, дизайне, цифровой трансформации бизнеса и карьере в IT

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18 октября начал работу десятый юбилейный фестиваль интернет-технологий РИФ-Воронеж.. Торжественное открытие состоялось в 10.00 в Expo Event Hall Сити-парка «Град».

Перед началом первой линейки секций во всех залах прошел премьерный показ фильма о десятилетней истории РИФ-Воронеж. Гостям рассказали о людях и событиях фестиваля.

Алексей Антиликаторов поприветствовал и поздравил всех гостей от имени губернатора Воронежской области Александра Викторовича Гусева и от своего имени.

- 10 лет - серьезный возраст! Наш РИФ вырос, оперился! Очень много людей, очень много гостей, и с каждым годом мы видим положительную динамику роста. сегодня уже не просто форум, а настоящий фестиваль. Не только региональный, но и международный праздник, - подчеркнул руководитель «Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов».

Работа секций продолжится до 18.00. Первый фестивальный день завершится показом фильма «Интернет для всех». Это картина о рождении и развитии Рунета. Фильм спродюсирован Координационным центром доменов .ru/.рф при поддержке Фонда социального кино. Картина создана в честь 25-летия национального домена .RU.

Впереди участников ждет двухдневная деловая программа об интернет-маркетинге для бизнеса, IT-разработке, дизайне, цифровой трансформации бизнеса и карьере в IT.

Организаторами форума являются: «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» Воронежской области и рекомендательный проект «Like&Go»! Генеральный партнер – международная IT-компания «VRP Consulting».

ИСТОЧНИК KP.RU