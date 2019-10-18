2019-10-18T15:03:30+03:00
Происшествия

К воронежцу на улице Туполева подошел мужчина и ударил по лицу

Затем грабитель выхватил из кармана пять тысяч рублей
Олег ИВАНОВ
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На днях ночь домой возвращался 32-летний воронежец. На улице Туполева к нему подошел мужчина и попросил денег. Получив отрицательный ответ, незнакомец ударил кулаком по лицу горожанина и выхватил из его кармана пятитысячную купюру. После чего сбежал.

Сотрудники уголовного розыска установили личность грабителя. Им оказался неоднократно судимый за аналогичные преступления 27-летний воронежец. В отделе он сразу же во всем признался.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

Сейчас грабитель находится в изоляторе, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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