В Воронежской области стартовал региональный отбор на конкурс молодых историков

СЕГОДНЯ 14:23 2019-10-18T14:23:42+03:00

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В Воронежской области проходит региональный отборочный тур Всероссийского конкурса на лучшую работу по русской истории «Наследие предков – молодым». Конкурс проводится с целью формирования нового поколения историков и развития молодых и талантливых специалистов, а также популяризации исторического знания.

Конкурсные работы необходимо прислать не позднее 1 февраля 2020 года на электронный адрес vrn_history@mail.ru по следующим номинациям: Военная история России; Переломные точки русской истории; Доходчиво и интересно о нашем прошлом; История моей малой родины. В региональном этапе могут принимать участие жители Воронежской области в возрасте от 18 до 25 лет. Форму Заявки и подробные условия участия в Конкурсе можно найти на сайте.

Победитель, занявший первое место в региональном отборе, получит диплом и ценный приз, автоматически пройдёт в очный тур Всероссийского этапа конкурса. Кроме того, ценными призами будут отмечены лауреаты регионального отбора. По итогам Всероссийского конкурса определяются четыре победителя и восемь призеров, которые получат денежные премии и ценные призы. Общий призовой фонд конкурса составляет более 250 000 рублей. По традиции ежегодно участники из Воронежской области становятся призёрами федерального этапа конкурса.

Предусмотрена публикация лучших работ, поступивших на конкурс, на исторических интернет-порталах «Русская история» и «Наша история», а также в Научном журнале ВГТУ «Проблемы социальных и гуманитарных наук».

ИСТОЧНИК KP.RU