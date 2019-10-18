Воронежский губернатор встретил вице-премьера с цветами

СЕГОДНЯ 13:16 2019-10-18T13:46:02+03:00

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Сегодня, 18 октября, губернатор Александр Гусев проведет встречу с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. Речь пойдет о развитии социальной сферы Воронежской области. Известно, что гостья поучаствует в открытии детсада на улице Артамонова, посетит центр одаренных детей "Репное" и ВГУ.

В телеграм-канале "Воронежская область" появилось видео, на котором запечатлена встреча гостьи в аэропорту. Александр Гусев тепло поприветствовал вице-премьера и вручил ей букет.

Тот же источник сообщает: Татьяна Голикова заявила, что Воронежская область - абсолютный лидер по созданию мест в детских садах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/738623" frameborder="0"></iframe> Встреча Татьяны Голиковой в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU