2019-10-18T13:46:02+03:00
Общество

Воронежский губернатор встретил вице-премьера с цветами

Александр Гусев по-джентльменски поприветствовал Татьяну Голикову
Виктор ПАВЛОВ
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Кадр из видео телеграм-канала "Воронежская область".Кадр из видео телеграм-канала "Воронежская область".
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Сегодня, 18 октября, губернатор Александр Гусев проведет встречу с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. Речь пойдет о развитии социальной сферы Воронежской области. Известно, что гостья поучаствует в открытии детсада на улице Артамонова, посетит центр одаренных детей "Репное" и ВГУ.

В телеграм-канале "Воронежская область" появилось видео, на котором запечатлена встреча гостьи в аэропорту. Александр Гусев тепло поприветствовал вице-премьера и вручил ей букет.

Тот же источник сообщает: Татьяна Голикова заявила, что Воронежская область - абсолютный лидер по созданию мест в детских садах.

Встреча Татьяны Голиковой в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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