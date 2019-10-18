Воронежский губернатор встретил вице-премьера с цветами
Сегодня, 18 октября, губернатор Александр Гусев проведет встречу с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. Речь пойдет о развитии социальной сферы Воронежской области. Известно, что гостья поучаствует в открытии детсада на улице Артамонова, посетит центр одаренных детей "Репное" и ВГУ.
В телеграм-канале "Воронежская область" появилось видео, на котором запечатлена встреча гостьи в аэропорту. Александр Гусев тепло поприветствовал вице-премьера и вручил ей букет.
Тот же источник сообщает: Татьяна Голикова заявила, что Воронежская область - абсолютный лидер по созданию мест в детских садах.
Встреча Татьяны Голиковой в Воронеже.
ИСТОЧНИК KP.RU