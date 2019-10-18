2019-10-18T13:07:07+03:00
Спорт

Воронежцам назвали пять причин прийти на первый матч нового главного тренера «Факела» Владимира Бесчастных

Главная – взять автограф у нападающего Павла Яковлева, поигравшего в Премьер-лиге
Юрий КОЗЛОВ
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Главный герой программки к матчу - разумеется, новый главный тренер.Главный герой программки к матчу - разумеется, новый главный тренер.Фото: с сайта ФК "Факел"
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«Факел» анонсировал развлекательную программу перед и во время домашнего матча с ярославским «Шинником». Напомним, игра пройдет 19 октября, начнется она в 17.00.

Трибуны будут открыты уже с 16.00. И вот пять обещанных причин (как в песне у Николаева) прийти на футбол на час раньше:

1. Взять автограф у форварда «Факела» Павла Яковлева, поигравшего в нескольких клубах Премьер-лиги. Сделать это можно будет с 16.10 до 16.50 у Центральной трибуны;

Взять автограф у Павла Яковлева можно будет с 16.10 до 16.50 у Центральной трибуны. Фото: с сайта ФК "Факел"

Взять автограф у Павла Яковлева можно будет с 16.10 до 16.50 у Центральной трибуны.Фото: с сайта ФК "Факел"

2. Для любителей живописи. Художники нанесут вам аквагрим – клубные цвета «Факела». Делать это можно будет у Центральной и Восточной трибун с 16.00 до 18.00. Там же вы сможете сами нарисовать плакат в поддержку «Факела»;

3. В зоне питания будут разыгрывать подарочные сертификаты от воронежской пиццерии;

4. Любителям клубной атрибутики. Если у вас еще нет шарфов «Факела», есть два варианта действий. Можно купить их (также, как и другую атрибутику клуба) в палатках у Центральной и Восточной трибун с 16.15 до 19.00. А можно попробовать их выиграть в 17.50 во время перерыва матча. Впрочем, обычно их розыгрыш проводят среди юных любителей футбола;

5. Можно сделать на память фото с талисманом команды – Бобром с 16.00 до 16.40 возле Центральной трибуны.

И, наконец, бесплатный бонус – само собой разумеется, посмотреть, как будет себя вести легендарный форвард сборной России и московского «Спартака» Владимир Бесчастных в роли главного тренера «Факела».

Билеты на игру можно приобрести онлайн при помощи сервиса fakelfc.bezantrakta.ru. А тех, кто с Интернетом не очень дружит, ждут в кассах Центрального стадиона профсоюзов: 18 октября - с 11.00 до 19.00, 19 октября – с 11.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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