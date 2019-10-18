В Воронежской области рецидивист до смерти забил бывшую супругу

СЕГОДНЯ 12:30 2019-10-18T12:30:48+03:00

Теперь он может вновь отправиться в тюрьму на 15 лет

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18 сентября в частном доме на улице 2-я Луговая поселка Воля Новоусманского района было обнаружено тело 37-летней женщины. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от закрытой травмы живота.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Полицейские задержали 37-летнего мужчину – бывшего супруга погибшей. Во время допроса он частично признал вину. Мужчина ранее судим за имущественные преступления и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Рецидивист освободился из мест лишения свободы весной 2019 года.

По предварительным данным, 17 сентября между бывшими супругами произошла ссора. Мужчина избил женщину: он бил ее руками и ногами без разбора. От полученных телесных повреждений та скончалась.

- По уголовному делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрошены свидетели, признана потерпевшей и допрошена в данном качестве сестра погибшей. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказал руководитель Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Рамазан Асадов.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU