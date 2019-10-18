2019-10-18T12:22:54+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области пытался купить инспектора за 25 тысяч рублей

Теперь стал фигурантом уголовного дела
Виктор ПАВЛОВ
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Сентябрьским вечером в Ольховатском районе сотрудники ГИБДД остановили машину, за рулем которой сидел чересчур веселый 33-летний мужчина. Инспекторы заметили, что он нетрезв. В итоге составили административный протокол за пьяное вождение.

На следующий же день нарушитель пришел в здание отделения ГИБДД и предложил начальнику взятку - 25 тысяч рублей. Тот отказался и предупредил мужчину об ответственности. Тот было ушел, но снова вернулся в кабинет с конвертом.

- От предложенных денег полицейский отказался, доложив о коррупционном предложении в дежурную часть, - говорят в СУ СКР по Воронежской области. - Нарушитель признал вину и дал подробные показания. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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