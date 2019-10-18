2019-10-18T11:58:17+03:00
Происшествия

В Воронеже маршрутка на «зебре» сбила мужчину

ДТП случилось на Ленинском проспекте [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Водитель "ПАЗа" остановился только после того, как сбил человека. А надо было это делать раньше.Водитель "ПАЗа" остановился только после того, как сбил человека. А надо было это делать раньше.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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В пятницу, 18 октября, в 8.30 у дома № 45 по Ленинскому проспекту маршрутка № 65 наехала на пешехода. Мужчина шел по «зебре», на этом участке работал светофор. 54-летний водитель «ПАЗа» почему-то не успел либо затормозить, либо объехать мужчину. Хотя в принципе вообще нужно останавливаться перед переходом и убедиться, что по нему никто не идет.

- 28-летний воронежец получил травмы различной степени тяжести. Его отвезли на скорой в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. – Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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