2019-10-18T11:16:25+03:00
Происшествия

Пенсионер из Воронежа зарезал набросившегося на него с кулаками мужчину

Уголовное дело направлено в суд
Олег ИВАНОВ
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24 июля 2019 года около подъезда многоэтажного жилого дома по улице Чапаева 62-летний мужчина распивал вино с 46-летним знакомым. Мужчины разговорились. Младший товарищ попросил занять ему денег. Но пенсионер отказал.

Когда же старший из мужчин направился к себе домой, его приятель последовал за ним. Уже в квартире пенсионера, на кухне, конфликт продолжился. 46-летний мужчина ударил хозяина кулаком в область левого глаза. В ответ пенсионер взял со стола нож и ударил оппонента в область груди и руки. Тот в итоге скончался на месте происшествия. Теперь 62-летнего воронежца обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

- На предварительном следствии обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении признал частично. Уголовное дело направлено в суд, – рассказал руководитель следственного отдела по Ленинскому району города Воронежа регионального следственного управления СК России Константин Стуров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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