В Воронеже в четырех отделах ЗАГС изменились телефоны
Они стали многоканальными
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В отделах ЗАГС Железнодорожного, Коминтерновского, Центрального и Ленинского районов изменились номера телефонов, сообщили в пресс-службе ведомства. Они стали многоканальными. Теперь сотрудники отделов могут принимать одновременно несколько звонков.
В Центральный и Ленинский отделы ЗАГС теперь нужно звонить по телефону (473) 212-64-17, в Железнодорожный - (473) 212-64-18, в Коминтерновский - (473) 212-64-19.
ИСТОЧНИК KP.RU