2019-10-18T10:55:11+03:00
Общество

В Воронеже в четырех отделах ЗАГС изменились телефоны

Они стали многоканальными
Юрий КОЗЛОВ
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В отделах ЗАГС Железнодорожного, Коминтерновского, Центрального и Ленинского районов изменились номера телефонов, сообщили в пресс-службе ведомства. Они стали многоканальными. Теперь сотрудники отделов могут принимать одновременно несколько звонков.

В Центральный и Ленинский отделы ЗАГС теперь нужно звонить по телефону (473) 212-64-17, в Железнодорожный - (473) 212-64-18, в Коминтерновский - (473) 212-64-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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