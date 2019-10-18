2019-10-18T10:37:34+03:00
Происшествия

Воронежец прятал в гараже 6,5 килограммов синтетического наркотика

Он собирался стать дилером и делать закладки по всему городу
Олег ИВАНОВ
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Направлено в суд уголовное дело в отношении 33-летнего воронежца. Его обвиняют в сбыте наркотиков (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ).

По версии следствия, мужчина планировал работать по старой схеме: оборудовать тайники с закладками, а для связи с клиентами использовать мессенджеры. Дилер привез в Воронеж более 6,5 килограммов наркотиков. Товар он хранил в гаражном боксе.

В мае «бизнесмена» задержали. В ходе обыска, в гараже правоохранители обнаружили картонную коробку с пятью полимерными свертками. Согласно заключения экспертизы, содержимое было производным наркотического средства N-метилэфедрона.

Центральный районный суд Воронежа отправил мужчину под стражу. Он признал свою вину. Теперь воронежцу остается ждать приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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