В Воронеже в департамент ЖКХ пришли с обыском силовики

СЕГОДНЯ 10:26 2019-10-18T10:26:01+03:00

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В здание департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области еще 10 октября прошли обыски. По предварительным данным, речь идет о деле об особо крупном мошенничестве. В ГУ МВД по Воронежской области подтвердили, что проводили в этот день оперативные мероприятия без уточнения мест.

По нашим сведениям, такие «проверки» коснулись департамента, а также о предприятий «Ремстрой» и «Облкоммунсервис». По неподтвержденной информации, полицейские произвели выемку документов, касающихся федеральной программы «Чистая вода». Вероятно, в нецелевом расходовании бюджетных средств подозревают подрядчика, который в рамках указанного выше проекта, занимался в регионе водоснабжением в селах.

Отметим, что в 2019 году Воронежская область получила от Минстроя субсидии в размере 77,5 млн рублей на реализацию программы «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология».

ИСТОЧНИК KP.RU