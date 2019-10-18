Под Воронежем водитель, двигаясь задним ходом, сбил пенсионерку
17 октября примерно в 13.20 в селе Новая Усмань под колеса автомобиля попала 86-летняя жительница Воронежа. ДТП случилось у дома №1 по улице Советская. По предварительным данным, 31-летний местный житель - водитель автомобиля «Лада Приора», ехал задним ходом и допустил наезд на пешехода.
- В результате ДТП пешеход с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области. - Проводится проверка.
Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 117 ДТП, из них в областном центре – 80, на федеральных трассах - 4, в районах области – 33. В 4 ДТП травмы различной степени тяжести получили 4 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU