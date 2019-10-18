2019-10-18T11:35:13+03:00
Происшествия

Под Воронежем водитель, двигаясь задним ходом, сбил пенсионерку

86-летнюю женщину госпитализировали
Олег ИВАНОВ
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Трудно сказать, почему водитель не заметил пешеходаТрудно сказать, почему водитель не заметил пешеходаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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17 октября примерно в 13.20 в селе Новая Усмань под колеса автомобиля попала 86-летняя жительница Воронежа. ДТП случилось у дома №1 по улице Советская. По предварительным данным, 31-летний местный житель - водитель автомобиля «Лада Приора», ехал задним ходом и допустил наезд на пешехода.

- В результате ДТП пешеход с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области. - Проводится проверка.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 117 ДТП, из них в областном центре – 80, на федеральных трассах - 4, в районах области – 33. В 4 ДТП травмы различной степени тяжести получили 4 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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