Под Воронежем водитель, двигаясь задним ходом, сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 10:12 2019-10-18T11:35:13+03:00

Трудно сказать, почему водитель не заметил пешехода Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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17 октября примерно в 13.20 в селе Новая Усмань под колеса автомобиля попала 86-летняя жительница Воронежа. ДТП случилось у дома №1 по улице Советская. По предварительным данным, 31-летний местный житель - водитель автомобиля «Лада Приора», ехал задним ходом и допустил наезд на пешехода.

- В результате ДТП пешеход с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области. - Проводится проверка.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 117 ДТП, из них в областном центре – 80, на федеральных трассах - 4, в районах области – 33. В 4 ДТП травмы различной степени тяжести получили 4 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU