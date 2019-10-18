В Воронеже ястреба отбили у кошки и спасли
Птицу нашли в Железнодорожном районе
Фото: из группы движения «Сердце Леса- помощь диким животным. Воронеж» в соцсети.
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В Воронеже неравнодушные горожане спасли ястреба-перепелятника. Птицу отбили у кошки в Железнодорожном районе. Об этом рассказали волонтеры общественного движения «Сердце леса».
Как предполагают добровольцы, ястреб плохо сманеврировал во время охоты. Он врезался в препятствие, оказался на земле и попался кошке. Во время осмотра у птицы обнаружили закрытую черепно-мозговую травму средней степени тяжести и гематому в грудном отделе
- В целом, у птицы есть все шансы вернуться на волю, - подытожили волонтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU