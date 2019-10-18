В Воронеже после ДТП скорой помощи и «Рено» скончалась пациентка

СЕГОДНЯ 08:59 2019-10-18T09:00:52+03:00

Медики везли женщину в больницу после того, как ее сбили на дороге

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Пациент, которого перевозила бригада скорой помощи, скончался. 12 октября примерно в 20.15 в Семилукском районе в перевозившую пациента машину медиков влетела иномарка. По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля «Рено Лагуна» пошел на обгон, но допустил боковое столкновение с легковушкой «Лада Приора», за рулем которой был 56-летний житель Воронежской области.

Автомобиль скорой помощи ремонту не подлежит. Впрочем это было ясно сразу после того, как появилось видео шокирующей аварии.

- В результате ДТП телесные повреждения получили 42-летний водитель, 58-летний фельдшер и два пассажира автомобиля «Газель», жительницы Воронежа в возрасте 40 и 64 лет, а также водитель автомобиля «Рено Лагуна». Они доставлены в медицинское учреждение, - сообщали в ГУ МВД по Воронежской области.

Как прокомментировали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, водителя легкового автомобиля и водителя автомобиля СМП отправили на амбулаторное лечение. Фельдшер СМП проходит лечение в больнице, медики оценивают его состояние как средней тяжести.

К сожалению, 64-летней женщине, которую в тот же день сбили на дороге в Семилуках, помочь уже не удалось. Вторая авария стала для нее смертельной. Ее 40-летняя сопровождающая серьезно не пострадала.

ДТП с машиной скорой помощи под Воронежем.Лобовое столкновение кареты скорой помощи и автомобиля Рено произошло в 18:52. Для какой цели водитель легковушки пошёл на обгон - не понятно. Но хорошо видно, как перед скорой движутся два автомобиля. Первому удаётся увернуться, Приора резко прижимается к обочине, но Рено цепляет её за левую сторону и врезается в лобовую с Газелью. Момент аварии на видео 2:51

ИСТОЧНИК KP.RU