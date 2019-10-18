В Воронеже выступит пианистка-вундеркинд

СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-18T09:00:26+03:00

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19 октября в Воронеж приедет на гастроли Варвара Кутузова. Имя 16-летней пианистки на слуху у любителей музыки разных стран. Ее выступления проходят по всему миру, критики называют ее талант феноменальным. Варвара Кутузова - лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов, стипендиат благотворительного фонда Владимира Спивакова, фонда «Новые имена» и «Фонда Валерия Золотухина». Среди последних достижений юной пианистки - премии международного конкурса Дениса Мацуева Grandpianocompetition и телевизионного конкурса «Щелкунчик» (Серебряный Щелкунчик и приз зрительских симпатий), которые она завоевала в 2016 году, I премия юношеского международного конкурса NotaBene в 2017 году. В ноябре 2018 года Варвара получила премию и звание «Молодые дарования России».

Воронежцам Варвара Кутузова сыграет редко исполняемый Концерт для фортепиано с оркестром Клары Шуман. Дирижировать Воронежским симфоническим оркестром будет итальянский маэстро Джанкарло Де Лоренцо. В программе также прозвучит симфония № 3 Франца Шуберта и «Лавка чудес» Отторино Респиги.

Концерт пройдет в филармонии, начало в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU