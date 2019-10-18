2019-10-18T08:40:57+03:00
Звезды

Воронежская экспозиция взяла Гран-при Всероссийской выставки-смотра «Салют Победы»

Проект показал создание в годы войны Воронежского русского народного хора
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото ВОЦНТиКфото ВОЦНТиК
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16 октября в Твери прошел межрегиональный этап Всероссийской выставки художников-любителей и мастеров декоративно прикладного творчества Центрального и Северо-Западного федеральных округов «Салют Победы», по результатам которого выставочная экспозиция, представленная Воронежским областным центром народного творчества и кино, взяла Гран-при.

Темой конкурса стало 75-летие Великой Победы. И концепция воронежской выставки «Без песни нет Победы!» ее отразила, показав создание в годы Великой Отечественной войны Воронежского русского народного хора. В качестве экспонатов на ней были представлены работы лучших произведений 12 художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного творчества Воронежской области, отражающих военно-патриотическую тематику и символику. Пять из них получили дипломы лауреатов: художники Геннадий Бабенко (Калачеевский район), Александр Горешнев (Острогожский район), народные мастера Воронежской области Людмила Островерхова (Рамонский район) и Виталий Пасенко (Аннинский район), а также Клуб рукоделия «Василиса» (Рамонский район).

Всего на выставке-смотре представили 24 экспозиции из регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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