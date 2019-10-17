2019-10-17T20:17:20+03:00
Звезды

Королевский национальный балет Грузии покажет воронежцам танцы с кинжалами

Шоу пройдет в конце ноября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото предоставлено организаторами.фото предоставлено организаторами.
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Кавказкие ритмы, отточенные движения и безудержная экспрессия: в Воронеже выступит Королевский национальный балет Грузии.

Коллектив с 30-летней историей, объездивший весь мир, покажет зрителям хореографическую программу «Огонь Грузии». Это целый спектакль, объединенный общей идеей и сюжетной линией, - эффектное лиричное шоу, позволяющее прикоснуться к самобытной грузинской культуре и погрузиться в чарующий мир танца. Артисты непрерывно изучают аутентичные национальные танцы, ищут новые современные хореографические решения, предлагая сценические миниатюры, новеллы и целые представления, иллюстрирующие прошлое и настоящее грузинского народа. Эксклюзивные танцевальные номера с кинжалами и саблями станут незабываемым зрелищем.

Шоу покажут в ВКЗ 25 ноября в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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