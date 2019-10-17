2019-10-17T19:05:47+03:00
Общество

Из-за четырех аварий центр Воронежа застрял в огромной пробке

В целом по городу сервис «Яндекса» оценивает загруженность дорог на 7 баллов
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Центр Воронежа - сплошь розовый и темно-красный.Центр Воронежа - сплошь розовый и темно-красный.Фото: Яндекс.Пробки
Изменить размер текста:

Вечером в четверг, 17 октября, центр Воронежа встал в «мертвую» пробку. Средняя скорость передвижения на машинах по Московскому проспекту недалеко от остановки «Площади» Застава, а также по улицам Кольцовской и Плехановской на данный момент составляет всего 5-7 км/час. Немногим лучше ситуация на проспекте Революции и улице 20-летия Октября.

Скорее всего, виноваты в этом четыре аварии. По данным сервиса Яндекс.Пробки, две из них произошли на Московском проспекте, еще по одной – на Плехановской и на перекрестке Кольцовской и 20-летия Октября. В тоже время в ГИБДД сообщили, что в вечерние часы аварий с пострадавшими не было. Видимо, повреждения получили только машины.

Водителям пока лучше центр объезжать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцам сыграет группа «Петля Пристрастия»
Королевский национальный балет Грузии покажет воронежцам танцы с кинжалами
В центре Воронежа из ресторана эвакуировали людей
В Воронеже родителей поссорил виртуальный школьный автобус
Спектакль юных воронежских артистов вышел в финал фестиваля студенческих и любительских театров России
В Воронежской области усилят защиту прав дольщиков
В Воронеже судьбу рынка на улице Димитрова могут решить 24 октября
В Воронеже начинаются отборы на фестиваль "Русь стозвонная"
В Воронежском госуниверситете раздадут 322 билета на концерт Филиппа Киркорова
В Воронеже передали в суд дело отца, зверски убившего сына
Воронежцы могут посмотреть бесплатно яркие картины Александра Ворошилина
«Самый лучший Новый год 2020» в санатории им. Дзержинского
В Воронежском заповеднике благородных оленей посчитали по реву
Жительница Воронежа надеялась получить бонусы по карте, а лишилась 270 тыс рублей
Воронежский футболист, которого травмировал капитан московского «Спартака», женился
В Воронежской области школьница обвиняет в изнасиловании 67-летнего пенсионера
Под Воронежем начали восстанавливать лес на месте горельника площадью 10 га
На окраине Воронежа на 5 дней закроют железнодорожный переезд для автомобилей