Из-за четырех аварий центр Воронежа застрял в огромной пробке
Вечером в четверг, 17 октября, центр Воронежа встал в «мертвую» пробку. Средняя скорость передвижения на машинах по Московскому проспекту недалеко от остановки «Площади» Застава, а также по улицам Кольцовской и Плехановской на данный момент составляет всего 5-7 км/час. Немногим лучше ситуация на проспекте Революции и улице 20-летия Октября.
Скорее всего, виноваты в этом четыре аварии. По данным сервиса Яндекс.Пробки, две из них произошли на Московском проспекте, еще по одной – на Плехановской и на перекрестке Кольцовской и 20-летия Октября. В тоже время в ГИБДД сообщили, что в вечерние часы аварий с пострадавшими не было. Видимо, повреждения получили только машины.
Водителям пока лучше центр объезжать.
ИСТОЧНИК KP.RU