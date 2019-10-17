2019-10-17T18:47:03+03:00
Звезды

Спектакль юных воронежских артистов вышел в финал фестиваля студенческих и любительских театров России

На конкурсе в Костроме студия «Театральная, 17» представила "Ювенильное море"
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото студии Театральная, 17фото студии Театральная, 17
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Юные воронежские артисты творческой студии «Театральная, 17», которая работает при ВКЗ, отметились на конкурсе в Костроме. Коллектив стал лауреатом третьего отборочного тура фестиваля студенческих и любительских театров России по направлению «Любительский театр» со спектаклем «Ювенильное море», поставленным худруком студии Александром Новиковым по повести Андрея Платонова. Также жюри межрегионального этапа Фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров России отметило «Ювенильное море» в трех номинациях: за «Лучшее пластическое решение» - Антона Тимофеева (режиссера по пластике), за «Экспрессию и выразительность» - Ивана Карпова (за роль Божева), за «Лучшее музыкальное сопровождение».

В отборе принимали участие представители Центрального и Северо-Западного федеральных округов – трех десятков областей, республик и столиц. В финал вышли представители 8 федеральных округов России.

Теперь воронежцы покажут свой спектакль в финале конкурса с 7 по 12 ноября в Москве. Лучший студенческий и любительский спектакль финального этапа будут показаны в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума в ноябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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