В Воронеже начинаются отборы на фестиваль "Русь стозвонная"

СЕГОДНЯ 17:56 2019-10-17T17:56:25+03:00

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26 и 27 октября в Воронеже пройдут отборочные туры XV фестиваля «Русь стозвонная» имени Токмакова - нашего земляка, талантливого поэта и композитора. Ежегодно в форуме русской песни принимают участие более 1300 вокалистов.

В фестивале могут принять участие самодеятельные хоры, вокальные коллективы, солисты по номинациям «Русский романс», «Русская народная песня», «Современная русская песня в эстрадной обработке», «Русь стозвонная» – произведения из репертуара Токмакова» и возрастным категориям 5-8 лет, 9-12 лет, 13-17 лет, 18 лет и старше.

Отборы пройдут в культурно-досуговом центре «Шинник» (ул. Ростовская, 39), вход свободный.

А финальный гала-концерт с участием победителей и гостей фестиваля пройдет 13 ноября в 18.00 в Воронежском концертном зале (ул. Театральная, 17). Вход на гала-концерт по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе ВКЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU