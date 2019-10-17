В Воронежском госуниверситете раздадут 322 билета на концерт Филиппа Киркорова
Кому они достанутся, пока непонятно
Филипп Киркоров каждый год выступает в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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На сайте госзакупок разместили информацию о тендере ВГУ. Госуниверситет решил купить 322 билета на концерт Филиппа Киркорова, который пройдет в концертном зале «Event Hall» ТРЦ «Град» 5 декабря. Каждый из них стоит 3726 рублей. Билеты собираются закупить у индивидуального предпринимателя Евгения Халина.
Любопытно, что в прошлом году в ВГУ тоже покупали билеты на концерт. Правда, на исполнителя совершенно другого жанра – Сергея Шнурова и группу «Ленинград». Закупили тогда 300 штук (по 4 тысячи каждый).
ИСТОЧНИК KP.RU