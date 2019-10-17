В Воронеже передали в суд дело отца, зверски убившего сына

СЕГОДНЯ 16:51 2019-10-17T16:55:03+03:00

В этой квартире отец расправился с сыном. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 56-летнего воронежца. Мужчину обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

По данным следствия, в конце марта в квартире многоэтажки на улице Моисеева Ленинского района поругались отец и сын – оба в это время были пьяны. 35-летнему мужчине не понравилось, что родитель закрылся в своей комнате, потребовал открытье ему дверь, а потом стал молотить по ней руками и ногами. Когда это занятие ему надоело, он ушел в зал и стал дремать. В это время отец подошел к нему и стал озверело бить топором по голове и другим частям тела, а потом еще и три раза ударил ножом. Сын умер. Тело обнаружила сожительница отца, она и вызвала полицию.

Убийство произошло в этом доме.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- На предварительном следствии мужчина, ранее судимый, в том числе за покушение на убийство сына, свою вину признал, – рассказал руководитель следственного отдела по Ленинскому району города Воронежа регионального следственного управления СК России Константин Стуров. – Ее также подтверждают показания свидетелей и заключения судебных экспертиз.

Топор со следами крови сына рецидивиста.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU