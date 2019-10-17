В Воронеже за ночь и утро сгорели три машины
Две сгорели в одном дворе
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17 октября отметился тремя пожарами с машинами. Ночью огнеборцев вызвали в Юго-Западный район. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС в 00.45.
Во дворе на проспекте. Патриотов, 8 горело два автомобиля - Лада Веста и КИА Каренс. Через 10 минут пожарный расчет их потушил.
А в 9.22 запылала КИА Спектра на Московском проспекте, 119. Три пожарных потушили машину в 9.31.
Из людей никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU