В Воронеже сменился генеральный директор АО «Центральный рынок»

СЕГОДНЯ 13:25 2019-10-17T13:42:09+03:00

Им стал Александр Дегтярев, ранее работавший в областной структуре, занимающейся предупреждением чрезвычайных ситуаций

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Со вторника, 15 октября, в акционерном обществе «Центральный рынок» сменился руководитель. Вместо Льва Остроухова, работавшего с апреля с приставкой и.о., генеральным директором стал Александр Дегтярев. Ранее Александр Александрович работал в казенном учреждении «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области». Там он занимал пост начальника отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Большая часть акций АО «Центральный рынок» принадлежит администрации Воронежа (74,46%), оставшиеся – правительству Воронежской области (24,54% акций). Образовано оно было во время реконструкции рынка в 2013 году, после которой он и предстал в нынешнем виде. Прежнее здание явно устарело, и, несмотря, на протесты продавцов (число торговых мест в итоге сократилось примерно вдвое) было снесено.

АО «Центральный рынок» занимается сбором арендной платы, главным образом за парковки, а оперативное управление осуществляет кооператив «Рынок «Центральный», председателем которого является Александр Светланов. Эта организации сдает торговые места в субаренду.

ИСТОЧНИК KP.RU