В Воронеже владелец «Ленд крузера» заплатил 1000 рублей за парковку на тротуаре

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-17T12:44:52+03:00

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Неравнодушные воронежцы помогают полицейским наказывать автохамов. Сотрудников Госавтоинспекции заинтересовали в интернете снимки джипа, припаркованного на тротуаре прямо в самом центре города.

- По результатам проведенной проверки установили, что 10 октября 2019 года примерно в 11.00 35-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер», припарковал автомобиль на тротуаре возле дома №14а на проспекте Революции. Водителя оштрафвали на 1000 рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU