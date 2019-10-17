В Воронежской области перевернулся «Ниссан»: трое в больнице
Авария произошла в Грибановском районе
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16 октября около 15.40 на 398-м километре автодороги «Курск-Саратов» в Грибановском районе произошла авария – перевернулся «Ниссан Фуга». По предварительным данным полиции, 42-летний водитель не справился с управлением транспортного средства.
В результате аварии водителя, а также двух его пассажиров, 42 и 43-летних жителей Воронежа, доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Сотрудники полиции выясняют причины ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU