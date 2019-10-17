2019-10-17T12:23:26+03:00
Происшествия

В Воронежской области перевернулся «Ниссан»: трое в больнице

Авария произошла в Грибановском районе
Ярослав ИВАНОВ
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16 октября около 15.40 на 398-м километре автодороги «Курск-Саратов» в Грибановском районе произошла авария – перевернулся «Ниссан Фуга». По предварительным данным полиции, 42-летний водитель не справился с управлением транспортного средства.

В результате аварии водителя, а также двух его пассажиров, 42 и 43-летних жителей Воронежа, доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники полиции выясняют причины ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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