В Воронежской области перевернулся «Ниссан»: трое в больнице

СЕГОДНЯ 12:16 2019-10-17T12:23:26+03:00

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16 октября около 15.40 на 398-м километре автодороги «Курск-Саратов» в Грибановском районе произошла авария – перевернулся «Ниссан Фуга». По предварительным данным полиции, 42-летний водитель не справился с управлением транспортного средства.

В результате аварии водителя, а также двух его пассажиров, 42 и 43-летних жителей Воронежа, доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники полиции выясняют причины ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU