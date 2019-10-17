В центре Воронежа карманник вытащил у пассажирки маршрутки 1100 рублей

СЕГОДНЯ 11:30 2019-10-17T11:30:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже с поличным поймали карманника. 15 октября на проспекте Революции 43-летний мужчина зашел в маршрутку и похитил из сумки 39-летней пассажирки кошелек, в котором было 1100 рублей. Но его задержали оперативники. Мужчина уже неоднократно был судим за аналогичные кражи, полицейские устанавливают его причастность к подобным преступлениям.

Правоохранители напоминает, что карманники выбирают своих жертв в местах с большим скоплением народа - на рынках, ярмарках, базарах, больших магазинах, вокзалах, в транспорте. Там легко приблизиться к кошельку или мобильному телефону вплотную и легко его вытащить, поскольку десятки получаемых со всех сторон толчков ослабляют чувствительность жертвы. Поэтому не кладите деньги, телефоны и документы в задний карман брюк и карманы верхней одежды и дамских сумок.

ИСТОЧНИК KP.RU