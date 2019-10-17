Под Воронежем «Лифан Х50» сбил мотоциклиста

СЕГОДНЯ 11:08 2019-10-17T12:21:07+03:00

Парня с травмами доставили в больницу

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За 16 октября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 156 ДТП, большинство из них произошло в столице Черноземья - 118. В пяти авариях травмы различной степени тяжести получили семь человек.

Около 16.30 в Новой Усмани 41-летний водитель автомобиля «Лифан Х50» не убедился в безопасности маневра при повороте направо и столкнулся с мотоциклом «Хонда», которым управлял 22-летний парень.

Мотоциклиста с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU