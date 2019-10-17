В Воронеже маршрутка сбила двух пешеходов

СЕГОДНЯ 10:49 2019-10-17T10:50:26+03:00

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16 октября около семи вечера в Юго-Западном районе маршрутка № 10а сбила двух пешеходов. ПАЗик под управлением 45-летнего водителя, следовавший по Южно-Моравской со стороны Перхоровича в направлении улиц Героев Сибиряков, сбил 47-летнего мужчину и 33-летнюю женщину, которые переходили проезжую часть вне пешеходного перехода.

После аварии мужчину-пешеход с травмами доставили в больницу, женщина самостоятельно обратилась к врачам, после оказания медпомощи ее отпустили домой.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU