В Воронежской области сгорел дом

СЕГОДНЯ 10:08 2019-10-17T10:08:34+03:00

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Вечером 16 октября пожарных вызвали в Бобровский район.

- Сообщение о пожаре на ул. Первомайской в селе Юдановка поступило на пульт дежурного 16 октября в 20.11. Пожарный расчет ликвидировал огонь в 20.55. В результате пожара сгорел жилой дом площадью 80 кв.м. Из людей никто не пострадал, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Воронежской области. – Специалисты выясняют причину возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU