2019-10-17T09:27:10+03:00
Происшествия

Наркокурьеров, перевозивших через Воронежскую область 4 кг зелья, отправили в колонию на 16 лет

Каждый получил по 8 лет
Ярослав ИВАНОВ
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Богучарский суд отправил двоих жителей Татарстана в колонию особого режима за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Мужчины 27 и 29 лет перевозили через Воронежскую область 4 кило зелья.

«Фольксваген Пассат», в котором наркокурьеры следовали в южном направлении, инспекторы ДПС остановили в январе на 741-м километре автодороги М-4 «Дон» для проверки документов. Пассажиры, которых водитель нашел через сайт объявлений по поиску попутчиков, заметно занервничали. В ходе досмотра в их рюкзаках полицейские обнаружили несколько свертков с веществом, внешне похожим на наркотики, а также упаковочный материал. Экспертиза выявила, что в пакетах находилось около 3 килограммов мефедрона, 250 граммов так называемой «соли», 470 граммов гашиша и 417 граммов марихуаны. Общая масса наркотиков составила более 4 килограммов.

Задержанные признались, что наркотические средства планировали сбыть на территории Ростовской области путем оборудования тайников.

Суд назначил им наказание в виде 7 лет 9 месяцев и 8 лет лишения свободы в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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