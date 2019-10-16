2019-10-16T19:28:35+03:00
Происшествия

В Воронеже директор монтажной компании обманул налоговую на 15 млн рублей

Возместить же он смог только 500 тысяч рублей
Олег ИВАНОВ
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43-летнего директора коммерческой организации, которая занимается монтажом и обслуживанием энергоустановок, обвиняют в уклонении от уплаты налогов с организации, а также в мошенничестве.

Мужчина создал фиктивную схему договорных обязательств, согласно которой в бухгалтерский учет и соответственно налоговую отчетность попадали заведомо ложные сведения. С помощью аффилированных фирм с 2015-го по 2017 год ему удалось добиться солидных налоговых вычетов – около 15 млн рублей.

Кроме того, он же предоставил в налоговую декларация по НДС за 2 квартал 2016 года с ложными сведениями о произведенных расходах по купле-продаже строительно-монтажных материалов и обслуживанию энергоустановок. Так он еще «возместил» свыше 720 тысяч рублей.

- На предварительном следствии директор коммерческой организации признал вину. Частично возместил причиненный ущерб в сумме 500 тысяч рублей. Вина обвиняемого также подтверждается налоговыми декларациями, материалами камеральной налоговой проверки и иными документами. Уголовное дело направлено в суд, - рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Алексей Ширяев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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