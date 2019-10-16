В Воронеже на месяц остановили строительство ЖК из-за превышения уровня шума

СЕГОДНЯ 18:52 2019-10-16T18:53:28+03:00

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Застройщику «ЖилЗемСтрой» придется приостановить работы на стройплощадке по адресу: ул. Маршала Одинцова, д. 25Б – там возводится ЖК «Лазурный». В частности речь идет о забивании свай, бурении под них отверстий, также от работы «отстранен» экскаватор, запрещено даже движение грузового транспорта. Как сообщи 16 октября в пресс-службе УФССП России по Воронежской области, ограничение распространяется на 40 суток.

Поводом для расследования надзорного органа и суда стало коллективное обращение жильцов дома № 21А по улице Маршала Одинцова. Они пожаловались на превышение уровня шума в их квартирах при забивании свай специализированными машинами, при работе экскаваторов и даже движении грузового транспорта. По словам воронежцев, работы на стройплощадке шли практически ежедневно, включая ночное время, а также в выходные и праздничные дни.

- Эксперты подтвердили факт превышения допустимых законодательством норм уровня звукового давления в квартирах, что, в свою очередь, могло повлечь за собой возникновение заболеваний сердечно-сосудистой, нервной систем, а также заболеваний органов слуха, - отметили в региональном УФССП.

При этом подрядная организация работала с такими нарушениями, несмотря на вынесенный ранее надзорным органом протокол о временном запрете строительных работ. То есть они осознанно нарушили обязанность по выполнению требований санитарного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU