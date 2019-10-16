2019-10-16T17:34:36+03:00
Общество

Освещение обхода села Лосево в Воронежской области обойдет в 780 млн рублей

Напомним, работы на самой дороге должны быть завершены в 2020 году
Олег ИВАНОВ
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Наружным электроосвещением и электроснабжением на участке от 633 до 715 км трассы М-4 «Дон», который более известен, как обход села Лосево, займется компания «Реконэнерго». Начальная она же максимальная цена договора ровнялась 790 млн рублей, однако фирма-победитель согласилась провести все работы за 780 млн. До 31 марта 2020 года подрядчику предстоит установить 4991 светодиодных светильника.

Напомни, не исключено, что 2019 - последний год, когда летняя пробка в Лосево Павловского района гремела на всю страну. Строительство обхода проблемного участка идет опережающими темпами. Согласно контракту, срок его ввода - конец 2020 года. Но дорожники могут закончить основные работы уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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