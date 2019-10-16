2019-10-16T16:43:42+03:00
Звезды

Александр Васильев приоткроет воронежцам тайны модных домов

Мэтр приедет с лекцией
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Александр Васильев.Александр Васильев.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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4 ноября Воронеж снова посетит Александр Васильев. Мэтр моды, автор более 30-ти книг, коллекционер расскажет про «Тайны модных домов» - это не просто лекция, а моноспектакль и мастер-класс одновременно.

У всех великих кутюрье были и есть свои секреты. Стоит ли их раскрывать? Александр Васильев утверждает, что стоит, ведь за внешним благополучием европейских модных домов стоит немало тайн.

Истории жизни и успеха Кристиана Диора, Коко Шанель, Джанни Версаче, Ив Сен Лорана и других кутюрье - необычны и ярки. И рассказывает о них историк моды с мировым именем столь же необычно и ярко. И не только рассказывает, но и показывает, представляет, играет свой моноспектакль. Ведь не бывает тайны без драмы.

Что скрывается за интригами и мифами, окружающими имена великих модельеров? И почему великими становятся и остаются? Религия, политика, сексуальность, национальность, климат - важные составляющие развития моды. И что такое страшная конкуренция и тяжелое производство? За счет каких денег существует современная модная индустрия? Что такое стиль европейской эмансипированной женщины - комплимент ли это?

Обо всем этом пройдет речь на лекции Александра Васильева «Тайны модных домов». Она пройдет в ВКЗ 4 ноября в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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