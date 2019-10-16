В воронежский «Буран» пришел нападающий из КХЛ

СЕГОДНЯ 16:34 2019-10-16T16:34:25+03:00

В то же время с двумя защитниками на время расстались

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В среду, 16 октября, подписал контракт с «Бураном» до конца сезона нападающий Дмитрий Сидляров. Форвард уже выступал в составе «ураганных». В последнее время он играл за клуб КХЛ – «Адмирал» из Владивостока. Новичок будет выступать под номером 77.

В то же время в обойме «ураганных» стало на два защитника меньше. Игроков линии обороны Вадима Ефимова и Дмитрия Кузнецова командировали в ХК «Чебоксары», выступающим в первенстве ВХЛ.

Напомним, «Буран» на данный момент занимает 25 место в чемпионате ВХЛ. Команда слегка оживилась после того, как менеджер по спортивным операциям, двукратный чемпион мира Михаил Бирюков стал еще и главным тренером. Под его руководством команда два матча выиграла и столько же проиграла.

ИСТОЧНИК KP.RU