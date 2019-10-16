2019-10-16T16:14:44+03:00
Общество

Выставка железнодорожной ретротехники в Воронеже пополнилась новыми экспонатами

Воронежцы теперь смогут увидеть, например, снегоочиститель или двукрылый семафор
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Выставка железнодорожной ретротехники, открывшаяся еще 2 августа на вокзале станции Воронеж-1, пополнилась новыми экспонатами. Об этом рассказали в пресс-службе ЮВЖД.

Теперь воронежцы и гости города смогут увидеть двукрылый семафор 1938 года выпуска, представляющий собой механическое средство сигнализации на железнодорожном транспорте. Также будет представлен двухпутный плужный снегоочиститель производства Энгельсского завода транспортного машиностроения 1962 года. Он применялся для очистки железнодорожных путей от снежных заносов глубиной до метра.

Также можно, например, будет сфотографироваться с тележкой пассажирского вагона, произведенная Цегельским заводом города Познань (Польская Народная республика) в 1967 году. Или с щебнеочистительной машиной, построенной в 1960 году на Тульском заводе железнодорожного машиностроения.

Еще одно пополнение - шестнадцатиосный железнодорожный транспортер грузоподъемностью 232 тонны, спроектированный и построенный в СССР на Тепловозостроительном заводе в Луганске в 1960-е. Использовался для перевозки крупногабаритного оборудования.

Эта техника прибавится к уже представленным здесь паровозу, электровозам, тепловозам, путевым машинам и вагонам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Освещение обхода села Лосево в Воронежской области обойдет в 780 млн рублей
Александр Васильев приоткроет воронежцам тайны модных домов
В воронежский «Буран» пришел нападающий из КХЛ
Водитель, сбивший на тротуаре коляску с ребенком, ездил без прав
Под Воронежем грабитель с ножом в подъезде напал на женщину
Облигация федерального займа и индивидуальный инвестиционный счет - почему это интересно?
В Воронеже начался пожар в квартире из-за замыкания в электросамокате
Воронежцу, отправившему пропитанную наркотиком открытку, грозит до 8 лет тюрьмы
В Воронежской области присяжные вынесли обвинительный приговор сбытчику наркотиков
В Воронеже в торговом центре продавали поддельные GUCCI, Chanel и Louis Vuitton
В Воронежской области водитель побил сотрудника ГИБДД, чтобы не проходить освидетельствование на опьянение
«Императорский маршрут» пройдет через Воронеж
В Воронеже поймали пенсионера, выхватившего у пенсионерки пакет с деньгами
Главным тренером воронежского «Факела» стал Владимир Бесчастных
Воронежский подросток обчистил банковскую карту отца своего товарища
В усадьбе под Воронежем установили бюсты Алябьева и Лермонтова