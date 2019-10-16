Выставка железнодорожной ретротехники в Воронеже пополнилась новыми экспонатами

СЕГОДНЯ 16:14 2019-10-16T16:14:44+03:00

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Выставка железнодорожной ретротехники, открывшаяся еще 2 августа на вокзале станции Воронеж-1, пополнилась новыми экспонатами. Об этом рассказали в пресс-службе ЮВЖД.

Теперь воронежцы и гости города смогут увидеть двукрылый семафор 1938 года выпуска, представляющий собой механическое средство сигнализации на железнодорожном транспорте. Также будет представлен двухпутный плужный снегоочиститель производства Энгельсского завода транспортного машиностроения 1962 года. Он применялся для очистки железнодорожных путей от снежных заносов глубиной до метра.

Также можно, например, будет сфотографироваться с тележкой пассажирского вагона, произведенная Цегельским заводом города Познань (Польская Народная республика) в 1967 году. Или с щебнеочистительной машиной, построенной в 1960 году на Тульском заводе железнодорожного машиностроения.

Еще одно пополнение - шестнадцатиосный железнодорожный транспортер грузоподъемностью 232 тонны, спроектированный и построенный в СССР на Тепловозостроительном заводе в Луганске в 1960-е. Использовался для перевозки крупногабаритного оборудования.

Эта техника прибавится к уже представленным здесь паровозу, электровозам, тепловозам, путевым машинам и вагонам.

ИСТОЧНИК KP.RU