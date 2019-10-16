2019-10-16T14:13:03+03:00
Общество

В Воронеже в торговом центре продавали поддельные GUCCI, Chanel и Louis Vuitton

Не стеснялись там торговать и фальшивками других известных брендов
Олег ИВАНОВ
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В крупном торговом центре Воронежа обнаружили внушительный магазин с контрафактными товарами.

- Более 1000 товаров оказались маркированы изображениями, сходными до степени смешения с общеизвестными товарными знаками: GUCCI, Chanel, Reebok, Adidas, Nike, Puma, Louis Vuitton, Apple, Lacoste. Среди выявленного, преимущественно, спортивная обувь и одежда, а также платья, мужские рубашки, носки, головные уборы и защитные чехлы для мобильных телефонов, - рассказал Сергей Ившуков, главный таможенный инспектор отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений Воронежской таможни.

Данные товарные знаки зарегистрированы в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Конечно же, документов, подтверждающих законность использования данных брендов, представлено не было. Весь товар изъят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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