2019-10-16T14:02:07+03:00
Происшествия

В Воронежской области водитель побил сотрудника ГИБДД, чтобы не проходить освидетельствование на опьянение

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы
Олег ИВАНОВ
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45-летнего Константина Х. обвиняют в применение насилия, опасного для здоровья (ч. 2 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, в апреле 2019 года инспектор ДПС остановил этого мужчину в селе Ольховатка Верхнемамонского района. Местный житель сидел за рулем автомобиля «ВАЗ 21074».

- По внешним признакам инспектор предположил, что водитель находится в состоянии опьянения, в связи с чем последний и был приглашен в патрульный автомобиль для освидетельствования, - отметили в прокуратуре.

Мужчина не просто отказался от такого «предложения», но и попытался выйти из служебного автомобиля ДПС. В этот момент полицейский задержал его за брючный ремень. Чтобы освободиться, автомобилист стал бить полицейского.

В последствие у сотрудника диагностируют перелом пальца. Судебно-медицинская экспертиза квалифицирует повреждения, как причинившие вред здоровью средней тяжести.

Константин Х. вину признал.Уголовное дело направлено в Павловский районный суд. Автомобилисту грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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