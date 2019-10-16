«Императорский маршрут» пройдет через Воронеж

СЕГОДНЯ 13:56 2019-10-16T14:00:59+03:00

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Воронеж присоединился к «Императорскому маршруту». Национальный туристский проект, призванный популяризировать историю Императорского дома Романовых, духовное и благотворительное наследие представителей царской семьи, пройдет через два десятка регионов страны, включая Крым, Брянскую, Орловскую области, Красноярский край, Кострому, Калугу, Ставрополье, Татарстан… Маршрут включает не только места памяти Романовых, но и объекты их пребывания - дворцы и резиденции, места официальных визитов, посещений и паломничеств.

Последний русский император Николай II был в Воронеже в декабре 1914 года. Вот что писал он в своих дневниках:

6-го декабря. Суббота. В 10 час. приехал в Воронеж, принял представляющихся и депутации… Поехали в собор, отстояли архиерейскую обедню, поклонились мощам святителя Митрофана и осмотрели небольшой лазарет тут же в монастыре. Вернулись в поезд к завтраку. От 2½ до 5½ ездили по остальным лазаретам, очень хорошо устроенным. Город встретил нас горячим приемом и теплою погодою…

Стену Дома Тулиновых, что на проспекте Революции, 30, украшает Царская доска - из черного гранита и бронзы, увенчаная большой короной Российской Империи. Памятный знак посвящен пребыванию в нашем городе августейших особ - представителей династии Романовых. В здании, которое является памятником истории и культуры, во время приездов в Воронеж останавливались: в 1816 году – Великий князь Николай Павлович (с 1825 – император Николай I), в 1817-м – Великий Князь Михаил Павлович, в 1818 и 1820 годах – император Александр I, в 1832 и 1837 годах – император Николай I и Великий князь Александр Николаевич (с 1855 – император Александр II), 1866 – Великий князь Михаил Николаевич. Напомним, здание дома Тулиновых было возведено в 1811-1813 годах, его убранство славилось великолепием и изысканной, лучшей в Воронеже обстановкой, поэтому именно здесь и останавливались представители царской семьи.

Кроме того, Дворцовый комплекс Ольденбургских в Рамони принадлежал родственникам Романовых.

ИСТОЧНИК KP.RU