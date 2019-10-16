2019-10-16T13:48:25+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали пенсионера, выхватившего у пенсионерки пакет с деньгами

Инцидент произошел у входа в одно из отделений банка
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже сотрудники Росгвардии задержали грабителя. Мужчина выхватил у старушки сумку с документами и деньгами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в среду, 15 октября у входа в отделение банка. Мужчина вырвал из рук 84-летней местной жительницы пакет, в котором находились полторы тысячи рублей и документы.

По приметам росгвардейцы начали поиски преступника. Через 10 минут его задержали. Им оказался 36-летний житель города Трёхгорного в Челябинской области, который ранее был судим за кражу. Подтвердить виновность грабителя помогли записи с камер видеонаблюдения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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