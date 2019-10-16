2019-10-16T13:33:37+03:00
Происшествия

Воронежский подросток обчистил банковскую карту отца своего товарища

Злоумышленник воспользовался моментом, когда все спали
Елена ФЕДЯШЕВА
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Парень состоит на учете в отделе ПДНПарень состоит на учете в отделе ПДНФото: из архива «КП»
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В Воронеже 16-летний студент техникума обвиняется в краже денег с банковской карты. Как установили следователи, в конце июня 2019 года молодой человек остался ночевать у своего друга. Ночью, пока все спали, он взял с комода карту, принадлежавшую отцу друга и отправился с ней в ближайшее отделение банка. Там снял со счета 20 тысяч рублей и, вернувшись в квартиру, положил карту на прежнее место. Похищенные деньги потратил на продукты и развлечения.

Когда подростка задержали по подозрению в краже, он дал признательные показания. Его мать возместила потерпевшему похищенную сумму.

- Подросток состоит на учете в КДН и ЗП управы Левобережного района города Воронежа, - рассказали в пресс-службе СУСК по Воронежской области. - Следствие собрало достаточную доказательственную базу и утвердило обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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